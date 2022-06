Roma, Mourinho chiama Bale in Giallorosso

Roma, Jose Mourinho si muove direttamente per convincere Bale a venire in Italia in giallorosso. Telefonata tra i due

Jose Mourinho chiama Gareth Bale a Roma. Secondo quanto riportato dallo spagnolo National l’allenatore portoghese avrebbe contattato telefonicamente Bale per provare a convincerlo a trasferirsi in Italia.

Il Gallese in questo momento è svincolato dal Real Madrid ed è alla ricerca di una squadra in vista del mondiale in Qatar a cui parteciperà con la sua nazionale.