Roma, Mourinho: «Paghiamo la brutta gara con lo Slavia. Pisilli? Grande emozione»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine della sfida vinta contro lo Sheriff in Europa League. Le sue dichiarazioni a Sky Sport:

PAROLE – «Pisilli? Sono emozionato, perché questi sono bambini che sono nati qui a Roma, venivano alla stadio e trovarsi qui credo sia stato qualcosa di unico. Per lui è stata una grande gioia e sono dovuto scappare per non piangere anche io. Bilancio? Per colpa nostra finiamo secondi e abbiamo fatto una sola partita brutta contro lo Slavia Praga che abbiamo pagato. Giocheremo due partite in più per una squadra che non ha bisogno di altre gare. Mercato difesa? Mi aspetto un giocatore che tutti vogliamo. Non possiamo prendere un calciatore fantastico perché abbiamo il FFP che ci limita. Obiettivo Champions? Non abbiamo paura di nessuno in Europa e possiamo lottare per il quarto posto ma se stessimo tutti al 100%. Purtroppo sempre problemi con i giocatori che abbiamo».