Roma, Mourinho: «Pellegrini vicino al rinnovo. Voglio che rimanga con noi»

In conferenza stampa, Josè Mourinho si è soffermato sulla situazione Pellegrini: ecco le sue dichiarazioni

Conferenza stampa della vigilia in casa Roma. Tra gli altri argomenti, Josè Mourinho ha parlato della situazione di Lorenzo Pellegrini:

RINNOVO PELLEGRINI – «Ogni giorno che passa è più vicino a firmare il suo contratto. Di solito è il contrario, ma non con Lorenzo. Non c’è storia in questo. Io lo voglio tanto, la Roma lo vuole tanto e anche lui vuole restare con noi. La situazione è vicina dal finire bene. Se il suo procuratore che cerca di fare il meglio per il suo giocatore non decide, io ti darò l’indirizzo del procuratore e lo metti sul giornale e invitiamo i tifosi ad andargli sotto casa (ride, ndr). Scherzi a parte lui è felice del progetto, dovevo imparare a conoscere i giocatori. Pellegrini è il nostro capitano e lo sarà per tanti anni. Deve essere un capitano di oggi e del domani, sono convinto che firmerà e posso dire che sarà il nostro capitano per tanti anni. Mancini e Bryan saranno gli altri due».

