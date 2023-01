Roma, Mourinho sceglie Bove per sostituire Zaniolo

Edoardo Bove scenderà in campo dal primo minuto contro lan Fiorentina al posto di Nicolò Zaniolo. I dettagli

Nicolò Zaniolo non è stato convocato da José Mourinho per Roma-Fiorentina per un problema dovuto ad un virus intestinale.

Al suo posto, negli 11 iniziali, l’allenatore portoghese ha deciso di affidarsi ad Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002, cresciuto nel vivaio giallorosso, farà così il suo esordio in Serie A dal primo minuto.