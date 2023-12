Roma, Mourinho taglia la rosa: ecco tutti gli epurati

La Roma pronta ad una rivoluzione della rosa nelle prossime finestre di mercato, ma prima c’è da fare spazio con le cessioni

La Roma progetta l’ennesima rivoluzione sul mercato, ma prima tocca fare piazza pulita in rosa. Nelle ultime settimane le dichiarazioni di Mourinho vanno in quella direzione: «Meglio lavorare con giovani che hanno un potenziale da sviluppare che con giocatori che in tal senso non hanno più niente» aveva detto dopo il ko di Bologna. O ancora: «Se mi comportassi ora come facevo ai tempi del Chelsea, i giocatori non giocherebbero. C’erano volte che all’intervallo rompevo tutto e quei ragazzi entravano in campo e uccidevano gli avversari. Oggi non lo potrei fare, o solo con certi giocatori, perché altri si nasconderebbero e non vorrebbero la palla. È una cosa che si può fare solo con certi profili», concludendo con: «nella Roma c’è gente a cui piace il conforto di casa perché quando va fuori gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce».

La priorità quindi è di mettere alla porta gli epurati per reinvestire sul mercato e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i giocatori con la valigia non sono pochi. A cominciare da Renato Sanches, la più grossa delusione dello scorso mercato. Insieme a lui anche Aouar, bocciato da Mou in maniera netta con un lapidario «Quando sale l’intesità delle partite lui fa fatica». Anche Kristensen non verrà riscattato. Per le cessioni la priorità è Smalling, ormai un caso con il suo infortunio. Insieme a lui via anche Celik, che non ha mai convinto, e Belotti. Sul tema rinnovi, Rui Patricio e Spinazzola in scadenza, ma nessuno dei due verrà rinnovato.