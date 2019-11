Roma Napoli: cosa Ancelotti chiede a Di Lorenzo

Di Lorenzo ha compiti specifici nel Napoli. Ancelotti gli chiede di restare più bloccato, mentre Rui si alza maggiormente

Lo schieramento del Napoli di Ancelotti è asimmetrico. C’è un terzino alto, che dà ampiezza, mentre uno rimane più bloccato. Di Lorenzo è oggi quasi più un terzo di difesa che non il terzino, visto che in fase di impostazione resta basso per aiutare i due difensori del Napoli nel fare uscire il pallone.

Nella slide sopra si vede come imposta il Napoli. Un 3+2, con Di Lorenzo difensore destro e Fabian Ruiz e Zielinski mediani. Mario Rui ricopre invece una posizione molto più alta dell’ex Empoli.