Roma Napoli: i problemi nel pressare Mancini

Il Napoli non è riuscito a coprire le ricezioni di Veretout e Mancini contro la Roma. Il gol di Zaniolo è arrivato così

Il gol di Zaniolo in Roma-Napoli non è stato nulla di estemporaneo, ma esprime una delle costanti tattiche di inizio gara. Il 442 dei partenopei faticava a coprire le ricezioni centrali quando i giallorossi impostavano dal basso, con Mertens e Milik superati troppo facilmente.

Si vede chiaramente nella slide sopra. Smalling serve Mancini alle spalle degli attaccanti rivali. Ruiz si occupa di Veretout, Zielinski è bloccato dietro, quindi non c’è nessuno che possa aggredire l’ex Atalanta. Mancini, dopo aver ricevuto palla, va in progressione e serve Spinazzola in profondità, da questa giocata nasce il gol della Roma.