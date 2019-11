Roma Napoli: Milik è prezioso nella risalita

Milik è preziosissimo per la fase offensiva del Napoli. Consente ai partenopei di creare parecchi spazi e occasioni

Nonostante tante cose non abbiano funzionato nel Napoli sconfitto a Roma, i partenopei hanno comunque creato molto. Milik è stato fondamentale come al solito per la squadra di Ancelotti, a maggior ragione quando è uscito Mertens.

I suoi movimenti a venire incontro danno tante soluzioni di passaggio, come si vede nella slide sopra (con la Roma spaccata in due). Inoltre, attira fuori posizione uno dei difensori centrali avversari. Giocando di sponda per l’inserimento dei compagni, Milik consente così al Napoli di approfittare dei buchi che si vengono a creare.