Il Napoli vince pur senza brillare: Osimhen stende la Roma

Il Napoli trova la sua undicesima vittoria consecutiva e lo fa grazie a un altro gol di Osimhen contro la Roma

Il Napoli trova la sua undicesima vittoria consecutiva e lo fa grazie a un altro gol di Osimhen contro la Roma. Una vittoria pur senza brillare, al netto delle critiche nel post partita da parte dei giallorossi. La squadra di Mourinho non ha mai tirato in porta e il merito è della compattezza della squadra di Spalletti. Gli azzurri giocano e convincono pur senza brillare e sbloccano una partita che sembrava destinata a uno 0-0.

Compattezza. In fase difensiva il Napoli ha concesso poco o nulla con Kim e Juan Jesus bravi a controllare Abraham, Zaniolo e Pellegrini oltre a Belotti nella ripresa. Zero errori e zero sbavature per i due centrali con il coreano definito «una bestia» dal suo allenatore nel post partita.

Osimhen. Ci ha pensato ancora lui a segnare (terzo consecutivo) dopo il ritorno dall’infortunio. Lotta, ci prova e alla fine realizza uno dei gol più complicati capitatogli sui piedi durante la partita. Un destro potente e preciso che si è infilato all’angolino e ha regalato tre punti agli azzurri. Ora la squadra è sempre più salda in vetta e vince pur senza brillare come fatto in altre occasioni.