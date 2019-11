Roma Napoli: Pastore aiuta sia costruzione che rifinitura

Pastore è determinante in questo momento per la Roma. L’ex Palermo ha tanta libertà tattica sul terreno di gioco

Il rilancio di Pastore è una delle note più liete della stagione della Roma. L’ex Palermo si esalta nelle richieste di Fonseca, il quale vuole che il sudamericano giochi molto dentro al campo e aumenti la qualità del palleggio tra le linee.

Pastore gode comunque di grossa libertà, e contro il Napoli si è visto. La Roma imposta con un rombo in cui Mancini gioca da difensore centrale e Veretout funge da vertice alto. Sovente capita che Pastore si abbassa vicino al francese per aiutare l’uscita, come si vede nella slide sopra.