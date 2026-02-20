Roma, con N’Dicka Gasperini ha ritrovato il suo muro in difesa: i numeri che proiettano i giallorossi al top in Europa. Il confronto con i top club

Il rendimento della Roma passa indiscutibilmente dalle grandi prestazioni del suo leader arretrato. Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Evan N’Dicka, possente difensore ivoriano, ha smaltito definitivamente le pesanti tossine accumulate durante la Coppa d’Africa, tornando a dominare la retroguardia. La compagine capitolina ha ritrovato il suo granitico muro, garantendo a Gian Piero Gasperini la solidità e l’affidabilità necessarie per l’ottimale sviluppo della complessa fase di non possesso.

Dopo un fisiologico e comprensibile periodo di appannamento iniziale, caratterizzato da qualche lieve sbavatura, il centrale africano ha ripreso saldamente le redini del reparto. Le recenti sfide contro Cagliari e Napoli hanno certificato il suo incontrastato strapotere fisico: prima ha annullato dal campo Semih Kilicsoy, e successivamente ha limitato drasticamente la proverbiale pericolosità di Rasmus Hojlund. I numeri stagionali della formazione giallorossa parlano estremamente chiaro: con il suo baluardo titolare in campo, la squadra viaggia a un’impressionante media di zero virgola sessanta reti subite a partita. Senza di lui, il dato peggiora sensibilmente, dimostrando come l’invalicabile solidità da Champions League dei Lupi dipenda fortemente dalla sua vitale presenza.

L’enorme importanza del giocatore è tale che nessuno ha mai osato farne a meno. Dalla totale fiducia di Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri, navigati ex allenatori, fino all’attuale gestione tattica, il difensore risulta sempre imprescindibile. Adesso incombe però la pesante ombra di una rischiosissima diffida. In vista del match contro la Cremonese di Davide Nicola, lo staff dovrà valutare attentamente l’intera situazione. Con l’imminente e vitale scontro diretto contro la Juventus alle porte, il mister potrebbe saggiamente risparmiarlo, considerando anche l’identica diffida pendente su Gianluca Mancini. Se dovesse scendere in campo, l’imperativo sarà fermare Federico Bonazzoli e Jamie Vardy, evitando a tutti i costi cartellini pesanti.