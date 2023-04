La Roma e Solbakken hanno deciso di non passare per l’operazione per la lussazione della spalla: scelta la terapia conservativa

La Roma e Ola Solbakken hanno deciso come muoversi per quanto riguarda la lussazione alla spalla sinistra del norvegese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società e l’attaccante hanno deciso di non passare per l’operazione, optando per la terapia conservativa.