Roma, novità molto importanti per quanto riguarda le condizioni di questi giocatori - Calcio News 24

Roma, novità molto importanti per quanto riguarda le condizioni di questi giocatori
Roma, le novità durante la sosta: infortunio per Wesley e undici giocatori via con le nazionali
La sosta per le nazionali sta portando qualche novità significativa in casa Roma, che si prepara a tornare in campo nella prossima giornata di campionato con un impegno delicato contro l’Inter. I giallorossi approfittano della pausa per lavorare a Trigoria, ma devono fare i conti con numerose assenze e qualche infortunio di troppo.
Come riportato dal quotidiano Il Tempo, il giovane esterno Wesley non prenderà parte agli impegni con la Nazionale brasiliana a causa di un infortunio rimediato nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina. Fortunatamente, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni gravi, ma il giocatore della Roma dovrà comunque fermarsi nei prossimi giorni per recuperare completamente, rinunciando così alla convocazione internazionale.
L’assenza di Wesley non è l’unica nota rilevante per José Mourinho, che in questi giorni dovrà fare a meno di ben undici giocatori partiti con le rispettive selezioni. Un numero importante che condizionerà il lavoro tattico settimanale, in vista della difficile trasferta contro l’Inter.
Domani a Trigoria riprenderanno ufficialmente gli allenamenti, ma il gruppo sarà fortemente ridotto. I primi a rientrare saranno Tsimikas e Ziolkowski, entrambi impegnati fino al 12 ottobre. Subito dopo toccherà a Koné e Dovbyk, che chiuderanno i propri impegni il 13. La maggior parte dei nazionali giallorossi, però, farà ritorno soltanto dopo il 14 ottobre: tra questi ci sono nomi pesanti come Mancini, Cristante, Pisilli, N’Dicka, Celik, El Aynaoui e Ferguson.
Nonostante le tante assenze, dalla Roma arrivano anche buone notizie sul fronte infortuni: Bailey, out da oltre due mesi, è pronto a tornare in gruppo. Il suo rientro rappresenta un’opzione importante per la Roma, che ha bisogno di rotazioni affidabili in vista di un calendario fittissimo tra Serie A ed Europa League. Se tutto procederà come previsto, Bailey potrebbe essere a disposizione già per la sfida contro i nerazzurri.
In sintesi, la Roma vive una sosta ricca di riflessioni e valutazioni, tra nazionali in partenza, infortuni da gestire e preparazione in vista di un ciclo impegnativo. Mourinho dovrà lavorare con un gruppo ridotto, sperando di ritrovare al più presto tutti gli effettivi per affrontare al meglio il prossimo mese.
