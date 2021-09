Roma, ora Zaniolo rischia la squalifica per i gesti ai tifosi laziali

Nicolò Zaniolo potrebbe essere sanzionato dal Giudice Sportivo dopo i gestacci al termine del derby: il punto

Come riportato dal Messaggero, potrebbe piovere sul bagnato in casa Roma. Nicolò Zaniolo, infatti, rischia una squalifica per i gestacci rivolti ai tifosi della Lazio sul finire del derby, che ieri ha visto prevalere per 3-2 i biancocelesti.

Se un collaboratore della Procura avesse visto la scena, o se fosse stata registrata da filmato ufficiale, per l’azzurro scatterebbe lo stop. I giallorossi, dal canto loro, sperano venga replicata la “situazione De Rossi”, con l’ex capitano che nel derby di 4 anni fa non venne sanzionato dopo aver esultato portandosi la mano sulle parti basse.