Roma, si iniziano a fare dei passi avanti per la panchina: i giallorossi puntano quei nomi

Con l’ottimo momento di forma, i giallorossi pensano già alla prossima stagione: la società capitolina sta sondando i nomi per la panchina

Alla guida della Roma Claudio Ranieri ha riportato serenità dopo l’esonero di De Rossi e la parentesi di Ivan Juric. Come riportato da Sky Sport, al termine della stagione Ranieri passerà a un ruolo dirigenziale e non continuerà sulla panchina giallorossa ma farà da consulente ai Friedkin per la scelta del nuovo tecnico.

Uno dei profili sondati è quello di Francesco Farioli, attualmente all’Ajax, e ci sono stati dei contatti anche con Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si è parlato di Gian Piero Gasperini, che non rinnoverà il suo contratto con l’Atalanta, e in pole c’è sempre Carlo Ancelotti in caso di addio al Real Madrid.