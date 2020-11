Roma Parma, favoloso gol di Mkhitaryan – VIDEO

Henrikh Mkhitaryan ha segnato un bellissimo gol contro il Parma

Henrikh Mkhitaryan non si ferma più. Dopo la tripletta nell’ultimo turno contro il Genoa, l’armeno ha trovato la via del gol anche contro il Parma e lo ha fatto in maniera favolosa.

Al 32′, l’ex Arsenal ha approfittato di una sponda di Borja Mayoral calciando di prima intenzione dai 25 metri lasciando partire una bomba che si insaccata sotto la traversa.