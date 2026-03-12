Roma, Gasperini nel post gara: «Penso il pareggio sia il risultato giusto, partita molto fisica. Ai miei ragazzi dico questo»

Roma, Gian Piero Gasperini parla nel post partita della sfida contro il Bologna valida per gli ottavi di finale di Europa League

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport nel post gara della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Oggi è stata una partita molto fisica, con il passare del tempo ci siamo adattati meglio alla gara.” Penso il pareggio sia il risultato giusto. ”Ormai le seconde palle sono diventate determinanti, con la pressione delle squadre si è obbligati a giocare questo stile di “calcio rugby”. Credo che appena cambierà il clima si comincerà a giocare un calcio più palleggiato»

PRESTAZIONE – «Se la partita è su questo piano è evidente che la costruzione del gioco diventi più difficile. Noi abbiamo una squadra molto giovane e quindi qualche deficit di forza lo possiamo concedere. Nei 90 minuti poi siamo venuti fuori bene, a Roma sarà una partita decisiva. Sicuramente entrambe le squadre possono offrire una partita diversa. L’atteggiamento e il coraggio non sono mancati, non è una questione di sfrontatezza. La nostra prestazione non è da considerare negativa, probabilmente nel nostro stadio la partita sarà diversa e siamo convinti di poterlo fare».