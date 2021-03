Roma, Pau Lopez non può sbagliare: i nomi per sostituirlo

Pau Lopez questa sera partirà dal primo minuto contro la Fiorentina ma non sarà a lungo il portiere titolare della Roma in caso di ulteriori errori

Ultima chiamata per Pau Lopez che questa sera partirà dal primo minuto contro la Fiorentina ma che secondo Corriere dello Sport non sarà a lungo il portiere titolare della Roma in caso di ulteriori errori.

Inoltre, a prescindere dall’esito di questa stagione, lo spagnolo finirà sul mercato con i giallorossi che acquisteranno un nuovo portiere. I primi due nomi sulla lista sono Juan Musso dell’Udinese e Marco Silvestri del Verona.