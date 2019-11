Roma, paura per il giovane Calafiori. Poi il sospiro di sollievo…

Roma, paura per il giovane della Primavera Riccardo Calafiori. Contro la Lazio altro infortunio al ginocchio: niente di grave

Riccardo Calafiori, più di un anno fa, ha subito un gravissimo infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fermo per tutta la stagione passata. Il rientro a margine dell’estate, e poi via alla preparazione con la Roma Primavera, con cui si sta dimostrando uno dei migliori.

Nella gara persa oggi contro la Lazio, il giocatore si è fermato ancora per un problema al ginocchio. Tanta paura e tante smorfie di dolore per il giovane, che si è subito trasferito a Villa Stuart per gli esami. Per lui una lesione di primo/secondo grado al collaterale mediale del ginocchio destro (non quello operato), senza quindi interessamento dei legamenti. E un grande sospiro di sollievo...