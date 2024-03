Roma Pellegrini: con De Rossi Lorenzo torna “Magnifico”

Roma, la cura De Rossi ha revitalizzato Lorenzo Pellegrini: dal cambio in panchina il capitano giallorosso ha contribuito a 8 reti

La cura De Rossi sta facendo meraviglie in casa Roma e fra tutti i calciatori revitalizzati dal tecnico su tutti spicca Lorenzo Pellegrini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, che lo definisce “Magnifico“, dal cambio in panchina il capitano giallorosso – finito ai margini con Jose Mourinho, ha messo a segno cinque gol e tre assist. Dallo scorso 20 gennaio, giorno del cambio di allenatore, Pellegrini è il calciatore ad aver avuto la maggiore contribuzione in zona gol nei cinque principali campionati europei, davanti a giocatori come Bellingham o De Bruyne.