Roma, Pellegrini: «Devo ringraziare Mourinho. C’è qualcosa di speciale»

Lorenzo Pellegrini si gode il suo momento magico legato a quello della Roma: ecco le dichiarazioni del centrocampista

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo nuovo ruolo alla Roma.

FIDUCIA MOURINHO – «Lo ringrazio. Deve continuare a farci crescere perché quest’anno c’è qualcosa di speciale dentro Trigoria. Questa è la strada se vogliamo vincere qualche cosa. Siamo messi bene in attacco e in difesa. Qualcosa di speciale che non c’è mai stato da quando sono qui, ce la godiamo e cerchiamo di raccogliere più frutti possibile da questo ambiente».