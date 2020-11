Roma, Pellegrini è guarito: «Finalmente negativo». In serata le visite d’idoneità

Lorenzo Pellegrini ha annunciato di essere guarito dal Covid-19, in serata le visite per l’idoneità sportiva a Villa Stuart

Buona notizia per la Roma e l’allenatore Paulo Fonseca. Lorenzo Pellegrini, attraverso il suo profilo Instagram, ha infatti annunciato di essere guarito dal Covid-19.

«Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo». Ora il centrocampista dovrà svolgerà la visita di idoneità e, in caso di buon esito, potrebbe essere a disposizione già per la partita contro il Parma. In serata ha sostenuto le visita per l’idoneità sportiva a Villa Stuart.