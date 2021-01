Roma, Pellegrini: «Il gruppo è unito dal primo all’ultimo, è stato bello vincere»

Lorenzo Pellegrini è l’eroe della vittoria della Roma sullo Spezia. Queste le sue parole dopo il pesantissimo successo per i giallorossi

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Roma TV commentando il suo gol in pieno recupero che ha permesso ai giallorossi di imporsi per 4-3 sullo Spezia. Queste le sue parole raccolte da PagineRomaniste.

GRUPPO UNITO – «Il gruppo è unito, dal primo all’ultimo. L’abbraccio non era tra me e Fonseca, ma con tutti quanti: staff, medici, fisioterapisti e così via. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non mi interessa. Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo concretizzare più occasioni e stare più attenti. Dopo questa settimana è stato bello vincere e abbracciarci».