Roma, Pellegrini out per febbre con il Torino: al suo posto Matic

Brutta tegola per la Roma a poche ore dal match del campionato di Serie contro il Torino in trasferta. Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, sarà infatti out per febbre.

Secondo quanto riportato da TMW, al posto dell’azzurro ci sarà Nemanja Matic che si metterà in mediana insieme a Bryan Cristante, con Georginio Wijnaldum che salirà in posizione di trequartista.