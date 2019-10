Roma, Perotti fiducioso: «Il mio momento negativo è alle spalle»

Roma, Perotti è tornato a pieno regime ed è fiducioso: «Il momento negativo è alle spalle, bruttissimo fermarmi per questo lungo periodo»

L’attaccante della Roma, Diego Perotti, è rientrato da poco dopo un lungo stop a causa di numerosi infortuni. L’argentino, ieri titolare contro il Milan, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale giallorossa:

«Per me è stato bruttissimo fare il ritiro e fermarmi per un lungo periodo. Ma sto bene, il momento negativo è alle spalle. La voglia di giocare a volte ti fa sbagliare. Quando torni da un infortunio, in 15 minuti vuoi recuperare tutto quello che non hai fatto prima. La forma fisica sta migliorando, andrà sempre meglio. Udinese? Se non vinciamo mercoledì quello che abbiamo fatto col Milan viene vanificato».