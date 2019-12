Roma, Perotti: «Pensavamo di vincere facile»

L’attaccante della Roma Perotti ha analizzato il pareggio e il conseguente passaggio del turno in Europa League

Diego Perotti ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Wolfsberger, che permette alla Roma di accedere al turno successivo di Europa League: «Non abbiamo giocato bene, è mancato l’atteggiamento giusto. Ma guardiamo avanti perché abbiamo passato il girone».

«Pensavamo di poter vincere facilmente, dobbiamo migliorare se vogliamo andare lontano. Non so se sia un problema di testa, in queste partite può capitare che si giochi pensando che sia tutto semplice. Dobbiamo essere più umili e consapevoli di aver rischiato», ha concluso l’attaccante giallorosso ai microfoni di Sky Sport.