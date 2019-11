Roma, Petrachi vuole il rinnovo Pellegrini. Ed eliminare la clausola

Roma, il rinnovo di Pellegrini uno dei prossimi obiettivi di Petrachi. Il direttore sportivo giallorosso vuole eliminare la clausola

Lorenzo Pellegrini si è ripreso la Roma dopo i due mesi di stop forzati per infortunio. Sul calciatore giallorosso la società punta in maniera netta per il futuro. Per questo Gianluca Petrachi lavora al suo rinnovo.

La Gazzetta dello Sport fa presente che il prolungamento di contratto è uno degli obiettivi principali del direttore sportivo giallorosso che, nel nuovo accordo, vorrebbe totalmente eliminare la pericolosa clausola rescissoria.