Roma, Pinto vuole tenere Fuzato: incontro con l’agente

Tiago Pinto ha incontrato l’agente di Fuzato, l’obiettivo è quello di trattenere il portiere

Uno dei primi ruoli da sistemare per la nuova Roma di José Mourinho sarà quello della porta. E se per il ruolo di titolare si sfoglia ancora la rosa dei possibili acquisti, per quello del secondo il club giallorosso pare aver chiara la strategia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Tiago Pinto avrebbe incontrato l’agente di Fuzato per parlare del futuro del giovane portiere che si sta mettendo in mostra in questo finale di stagione. Il direttore generale giallorosso vorrebbe tenere l’estremo difensore come secondo, ma molto dipenderà da Pau Lopez e Olsen. Se i due non dovessero essere ceduti, Fuzato rinnoverebbe comunque ma andrebbe a giocare altrove in prestito.