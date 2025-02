Roma, verso il Porto: buone notizie per Ranieri che ritrova due pedine fondamentali per la partita di giovedì contro i portoghesi

I giallorossi ritrovano due giocatori importanti: Dybala e Hummels molto probabilmente partiranno dal 1′ minuto, mentre Rensch è ancora in dubbio.

La Roma di Claudio Ranieri è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della decisiva sfida di Europa League contro il Porto, in programma giovedì sera all’Olimpico alle 18:45. Buone notizie per il tecnico giallorosso che ritrova Paulo Dybala, tornato regolarmente in gruppo dopo il colpo al ginocchio sinistro subito nella gara d’andata. L’argentino è pronto per partire titolare contro i portoghesi.

Buone notizie anche per Mats Hummels, con il tedesco che ha recuperato la condizione e potrebbe partire dal 1′ minuto al centro della difesa. Situazione diversa, invece, per Devine Rensch: l’esterno destro si è allenato con i compagni e punta alla convocazione dopo il lieve stiramento all’adduttore destro. Tuttavia, il terzino olandese verrà valutato nuovamente domani nella rifinitura del match.