Roma, proposti per l’attacco Seferovic e Ferreyra. Petrachi riflette

Roma, proposti a Petrachi gli attaccanti Seferovic e Facundo Ferreyra. Le idee non stuzzicano il d.s. che prenderà tempo

L’infortunio di Kalinic sta costringendo Petrachi a guardarsi intorno per acquistare un nuovo attaccante, in grado di far rifiatare Dzeko. Al direttore sportivo della Roma sono stati proposti due profili.

Si tratta di Seferovic del Benfica e di Facundo Ferreyra dell’Espanyol. Attualmente le idee di prestito non stuzzicano troppo il dirigente, che tuttavia non interrompe le sue valutazioni. L’argentino è già stato allenato da Fonseca allo Shakhtar.