Ranieri: «I Friedkin hanno speso tanto per la Roma. Ecco quanto ci ha influenzato il fair play finanziario a gennaio»

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, a due giorni dalla sfida contro il Venezia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Friedkin e mercato.

LE PAROLE – «Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi, sicuramente qualcuno dice che li hanno spesi male e posso condividere. Io non voglio fare il difensore di nessuno, hanno messo 1,2 miliardi, forse ne dovranno mettere altrettanti per lo stadio. L’aspetto fair play finanziario è tutt’altra cosa, implica gli stipendi di tutta l’AS Roma, di tutti. Hanno un tetto e oltre non possono andare, questo si ripercuote per questo mercato e per il prossimo giugno e forse per gennaio prossimo. Tutto questo per aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercando di andare più avanti che si può in Europa, siamo usciti dalla Coppa Italia e non abbiamo preso soldi, speriamo di andare avanti in Europa così entrano più soldi. Ci sono cose da valutare e che ci possono portare soldi, vedi Abraham o Calafiori, perché andare oltre un tetto non si può, altrimenti siamo fuori dall’Europa per due-tre anni. Si cerca di fare di necessità virtù e si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico che sono super contento, di più non potevano fare. Non avevamo la disponibilità economica per gli stipendi, ecco perché non è possibile. Ci resto male anch’io eh… Se ricordate io ho detto che gli inglesi dicono che Roma non è stata fatta in una notte. Spero che non ci mettiamo secoli, ma date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Anch’io volevo Kolo Muani, poi quando abbiamo visto non si poteva per l’ingaggio. E allora? Che si fa? A Firenze c’è un palazzo che dice ‘È più facile criticare che fare’. Ma critichiamo il giusto e sappiamo dire le cose».