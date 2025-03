Roma, Ranieri dovrà gestirsi tra gli impegni di campionato e l’Europa League: la situazione

L’allenatore giallorosso dovrà fare delle scelte in vista dell’impegno in Europa di giovedì contro l’Atlethic Bilbao

Questa sera alle ore 18 la Roma di Claudio Ranieri affronterà all’Olimpico il Como di Fabregas e non sarà una gara facile per i giallorossi che vengono da 10 risultati utili consecutivi in campionato e che sono valsi a Ranieri il premio di Coach of the Month per il mese di Febbraio. In questo campionato anche le squadre più piccole possono fare male ma la Roma ha dimostrato, almeno fino ad ora, di riuscire a distreggiarsi bene tra campionato e coppe dall’arrivo del tecnico testaccino alla guida dei giallorossi.

Ranieri, dovrà fare delle scelte di formazione ben stidiate perché dopo il Como c’è l’Athletic Club. Entrambe le sfide sono fondamentali in ottica Europa: battere il Como significa continuare a lottare per un posto tra le prime sei in classifica, mentre vincere in casa contro l’Athletic sarebbe un passo in avanti per il passaggio del turno.