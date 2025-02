Roma, Friedkin contro l’arbitro Stieler: la mossa della società giallorossa nei confronti della UEFA è clamorosa 

Roma, dopo le polemiche avute con l’arbitro durante la sfida contro il Porto arriva la risposta secca della presidenza Friedkin. La prossima azione

Le polemiche avvenute durante la sfida tra Roma e Porto hanno scosso le acque in casa giallorossa: non soltanto per le parole di Claudio Ranieri, ma anche per quelle che saranno le prossime mosse della società capitolina.

Secondo quanto raccolto da RomaNews.Eu, i Friedkin presenteranno una lettera formale di protesta all’UEFA nei confronti dell’arbitro: appoggiando sotto tutti i punti di vista Claudio Ranieri.