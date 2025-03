Roma, Ranieri: «Il sacrificio da parte di tutti è stato grande, e i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti, il bello arriva ora. Ecco cosa dobbiamo fare senza Dybala...»

L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha parlato in occasione del Premio Maestrelli della stagione alla guida della Roma. Le parole

All’allenatore della Roma Claudio Ranieri è stato assegnato il terzo Premio Maestrelli e a margine dell’evento, il tecnico testaccino ha parlato della stagione alla guida del club giallorosso. A seguire le sue parole.

PREMIO – «Sì, è la terza volta che vengo premiato al Premio Maestrelli. Mi fa molto piacere, è un personaggio unico nella storia del calcio italiano, un signore vero. Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento così importante. E poi, se la squadra sta andando bene, è ancora meglio. Adesso arriva il difficile, perché il campionato è apertissimo: tutti sono in lotta per la vittoria finale, per chi deve andare in Europa, in Champions League, e chi si deve salvare».

ROMA RINATA – «Quando sono arrivato, ho pensato solo a cercare di fare bene, riportando autostima e positività a tutti i ragazzi. Perché i ragazzi erano validi, ma non riuscivano a ritrovarsi; i risultati erano negativi. Il sacrificio da parte di tutti è stato grande, e i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti. Però, è come se non avessimo ancora fatto tutto, perché il bello arriva ora, ed è il momento più difficile».

INFORTUNIO DYBALA – «Speriamo che la squadra si compatti ancora di più. Senza un campione del genere, dobbiamo fare tutti qualcosa in più per la squadra».

I COMPAGNI CHE ACCLAMANO DOVBYK DOPO IL GOL – «Mi ha fatto piacere, sì. I suoi compagni di squadra hanno fatto un bel gesto. Lui è un ragazzo molto timido e ha bisogno di comprensione e affetto da parte di tutti noi».

FAVORITA SCUDETTO – «L’Inter era la favorita all’inizio, ma ora ci sono ventisette punti per tutti. Che vinca il migliore».