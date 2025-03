Roma, Ranieri nel post partita: «Dovbyk è un ragazzo che ha bisogno d'affetto e comprensione, io e la squadra gli diamo tutto questo. Ecco cosa ho chiesto ai ragazzi dopo Bilbao...»

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato nel post partita del match dell’Olimpico contro il Cagliari di Davide Nicola. Le parole

L’allenatore dela Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nel match dell’Olimpico contro il Cagliari di Davide Nicola in cui ha analizzato la partita. A seguire le sue parole.

DOVBYK – «Dovbyk è un ragazzo che ha bisogno d’affetto e comprensione, io e la squadra gli diamo tutto questo. Non deve vivere solo per il gol, deve trovarsi al posto giusto nel momento giusto e provarci. Sono contento per lui, era importante si sbloccasse».

POST ELIMINAZIONE EUROPEA – «Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci, lo stadio era pieno e ha dimostrato di supportarci. Serviva una partita di grinta, impegno e spirito di sacrificio. Il campionato è diventato difficilissimo nel girone di ritorno, adesso partita dopo partita vedremo cosa avremo fatto».

SVILAR – “Essendo impegnato poco durante le partite, si fa sempre trovare pronto. Sono d’accordissimo, è importante anche lui».

SOSTA – «È difficile rispondere, molti ragazzi andranno con le nazionali. Non recupereranno e quando arriveranno dopo due giorni giocheremo. Faremo la conta, perché a Lecce non sarà un campo facile e serviranno le condizioni migliori».

DYBALA – «Ha sentito qualcosa dietro, farà i controlli e speriamo non sia nulla di grave».

TIFOSI – «Quando sono arrivato non ho pensato a nulla, mettendo l’elmetto e chiedendo ai ragazzi impegno. Non c’era autostima, il pubblico non era contento. Adesso, invece, i tifosi ci aiutano e ci sostengono, è questa la cosa migliore per un allenatore. È una cosa meravigliosa, non saranno rose e fiori le altre partite che ci aspettano. Con questo pubblico potremo superare ogni scoglio».