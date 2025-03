Roma, Ranieri su Hummels: «Sta a lui prendere la scelta sul futuro. Se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi»

L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del difensore tedesco. Le parole

Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Como. L’allenatore testaccino ha risposto anche a una domanda sull’impiego di Hummels. A seguire le sue parole.

HUMMELS – «Io al ragazzo non chiedo del suo futuro. Io gli ho detto che un giocatore come lui è un esempio per tanti giovani. Sta a lui prendere la scelta. Se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi. Dobbiamo giocare tre partite a settimana e cerco di mettere quelli giusti per affrontare gli avversari. Io non faccio conto su nome, cognome e stipendio. Lui è tornato ed è normale che avesse pagato un pochino l’inizio. Ma per me lui è disponibile».