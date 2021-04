Roma, slitta il rientro di Zaniolo: il motivo del ritardo. Salta Euro2020?

Nicolò Zaniolo potrebbe saltare gli Europei: il rientro in campo del centrocampista della Roma potrebbe slittare di un mese. Le ultime

Brutte notizie per tutti i tifosi della Roma e della Nazionale: slitta il rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, come riporta Rai Sport, potrebbe tardare di un mese il suo rientro.

Il professor Fink ha certificato la buona salute del ginocchio ma manca un po’ di forza nella gamba a causa dell’inattività nel periodo in cui Zaniolo è stato positivo al Covid. Oggi riparte il suo lavoro con la Primavera ma c’è ansia anche per Mancini: Zaniolo rientrerebbe solo per le ultime due gare di campionato. A rischio la sua partecipazione a Euro2020.