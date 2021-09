Roma, rinnovo Pellegrini: in settimana nuovo incontro. C’è ottimismo

Le trattative per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini proseguono spedite per la Roma. In settimana previsto un nuovo incontro tra le parti

Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma andrà in scadenza la prossima estate, ma i giallorossi non hanno alcuna intenzioni di lasciarlo andar via. Così come anche José Mourinho che ha messo il capitano al centro del suo progetto. Le trattative per il rinnovo proseguono spedite, con il club capitolino che ha offerto 4 milioni di ingaggio che sarebbero anche il doppio rispetto a quanto percepisce adesso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in settimana in previsto un nuovo incontro tra la Roma e l’agente di Pellegrini e qualcosa potrebbe anche cambiare: sul tavolo sia la durata del contratto, che potrebbe essere diminuita, sia un possibile aumento dell’ingaggio proprio con qualche anno in meno di accordo. La trattativa procede comunque spedita e in casa giallorossa regna l’ottimismo.