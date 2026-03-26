Roma, il nodo Uefa sulle multiproprietà preoccupa i Friedkin: rischio esclusione dalle coppe europee per i giallorossi e per l’Everton!

Roma a rischio esclusione dalle coppe europee? Lo scenario sulle multiproprietà che preoccupa i Friedkin anche per l’Everton

Il rischio di un corto circuito regolamentare tra Roma ed Everton esiste davvero e nasce da un punto preciso: i due club sono controllati dalla stessa proprietà, quella della famiglia Friedkin. I regolamenti UEFA 2026/27, all’articolo 5 sull’integrità della competizione e sulla multi-club ownership, stabiliscono che nessun soggetto può esercitare controllo o influenza su più di un club partecipante a una competizione europea; se due società non rispettano questi criteri, solo una può essere ammessa. Questo significa che il problema non riguarda un eventuale incrocio diretto sul campo, ma la semplice presenza contemporanea nella stessa competizione europea. In altre parole, se i giallorossi e i Toffees dovessero qualificarsi allo stesso torneo, servirebbe una soluzione preventiva oppure una delle due rischierebbe di restare fuori.

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La classifica rende lo scenario possibile, ma molto dipenderà dal piazzamento finale

Lo scenario, oggi, è tutt’altro che teorico. La Roma è ancora pienamente in corsa per un posto europeo, mentre l’Everton continua a spingere in Premier League e si è rilanciato ulteriormente dopo il recente 3-0 inflitto al Chelsea, risultato che lo ha portato in piena lotta per l’Europa. I britannici sono saliti al settimo posto e restano vicini alle posizioni che valgono l’accesso alle coppe continentali. In base ai criteri UEFA, se due club della stessa proprietà non possono essere ammessi insieme, verrebbe favorito innanzitutto quello classificato più in alto nel proprio campionato nazionale; in seconda battuta conta la posizione della federazione nella lista di accesso UEFA. È proprio questo aspetto a rendere il finale di stagione particolarmente delicato per il gruppo Friedkin, che deve osservare con attenzione due classifiche diverse ma potenzialmente intrecciate.

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La soluzione va trovata prima, altrimenti il rischio esclusione è concreto

La UEFA consente di intervenire per tempo attraverso modifiche organizzative, strutturali o di governance, ma queste operazioni vanno impostate prima della chiusura del processo di ammissione alle coppe. In assenza di aggiustamenti riconosciuti come sufficienti, il rischio di esclusione di uno dei due club diventerebbe reale. Per questo motivo la vicenda viene seguita con crescente attenzione, anche se al momento non risultano comunicazioni ufficiali della Roma sul tema. Il punto centrale resta uno: i Friedkin hanno ancora margine per evitare il conflitto regolamentare, ma il tempo non è infinito e il finale di stagione di Roma ed Everton potrebbe trasformare una questione teorica in un vero caso europeo.