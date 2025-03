Roma, Salah-Eddine rivela: «Sto imparando tanto da Ranieri, Rensch mi ha dato una spinta. Un compagno mi ha colpito…»

Le parole di Anass Salah-Eddine, terzino sinistro della Roma, sul suo impatto con il club giallorosso. Tutti i dettagli in merito

Anass Salah-Eddine ha parlato a ESPN della sua avventura alla Roma.

ROMA – «Prima del trasferimento mangiavo e dormivo poco, non pensavo ad altro. Quando la Roma si è inserita all’ultimo sapevo che volevo fare quel passo. È stata la scelta migliore per me. È uno dei club più grandi del mondo. Questo è il quadro completo di ciò che vuoi come calciatore e come persona».

ADDIO AL TWENTE – «Ho dormito e mangiato molto male. La mattina prima della partita contro il Go Ahead Eagles ho avuto una conversazione con Arnold Brugginke l’allenatore. Durante quella conversazione hanno già visto come mi sentivo e quali erano le mie condizioni. Poi c’erano già dubbi se fosse saggio per me giocare. Volevo dare tutto per la squadra e il club, quindi ho detto che volevo davvero provarci. Una volta sulla strada per Deventer non mi sentivo bene e i miei compagni di squadra hanno detto che era più saggio non giocare. Non mi è piaciuto, perché vuoi dare tutto. Lo sanno anche all’interno del club. L’abbiamo fatto consultandoci bene con tutti».

RENSCH – «L’ho chiamato. Devyne è stato positivo e questo mi ha dato una piccola spinta. Nei miei primi giorni è stato bello averlo con me, ma abbiamo anche un ottimo feeling con gli altri ragazzi. È un gruppo molto unito, quindi siamo tutti una cosa sola. Ho un buon rapporto con tutti».

COMPAGNO PIU’ FORTE – «Credo di poter fare solo un nome: Paulo Dybala. Quello che a volte mostra in allenamento e in partita è davvero bello».

RANIERI – «Sono riuscito a trovare rapidamente il mio posto e spero di sentirmi ancora più a mio agio nei prossimi mesi e di poter cogliere la mia occasione. È un allenatore molto esperto. È bravo nelle tattiche e con gli individui. Impari così tanto da lui durante l’allenamento».