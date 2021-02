La Roma giocherà gli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, questo quanto decretato dall’urna di Nyon. Un incrocio che rievoca dolcissimi ricordi per Paulo Fonsca che, con gli ucraini, ha vinto praticamente tutto in tre anni.

Il club ucraino su Twitter ha commentato così il sorteggio: «Ciao Roma, salutaci Paulo Fonseca». Sempre l’allenatore portoghese era alla guida della squadra che affrontò la Roma negli ottavi di finale di Champions League 2017-18: si qualificarono i giallorossi, che persero l’andata a Kharkiv per 2-1 ma ribaltarono il discorso all’Olimpico.

👋🏻 Hi @OfficialASRoma! 🇮🇹🇺🇦

Say hello to Paulo Fonseca.#UEL #UELdraw @PFonsecaCoach

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 26, 2021