Roma, slittano le visite di El Shaarawy: gli ultimi aggiornamenti

Il passaggio di Stephan El Shaarawy alla Roma non è in discussione. Si attende il doppio tampone negativo per le visite mediche

Stephan El Shaarawy al momento si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus ma come riferito da Gianluca Di Marzio il suo passaggio alla Roma non è in dubbio. Non appena risulterà negativo al doppio tampone, sosterrà le visite mediche inizialmente in programma per oggi.

L’attaccante firmerà un contratto da due anni e mezzo più opzione fino al 2024. L’ingaggio annuale sarà da 3,5 milioni di euro più bonus, a salire fino a 4,5 milioni per l’ultima stagione