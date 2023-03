Roma, Spinazzola: «Dybala un campione, Mourinho mi dà fiducia. E io...»

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, si è raccontato in una lunga intervista tra il ritorno in campo e lo spogliatoio giallorosso

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, si racconta in una lunga intervista ad As.

CONDIZIONE PRE INFORTUNIO – «Non lo so, ho bisogno di tempo. È ancora presto, sto riprendendo il mio ritmo e sono molto contento di poter spingere con intensità per tutti i 90 minuti».

MOURINHO – «L’allenatore mi ha dato fiducia e rassicurato giorno dopo giorno. Ha vissuto i miei momenti di illusione e anche quando ero fisicamente a Trigoria, ma mentalmente su un altro pianeta. Sa dare serenità al gruppo, vuole il meglio, ma si basa sull’atteggiamento, non solo sui risultati. Se dai tutto in campo, lui non dice nulla anche se perdi».

REAL SOCIEDAD – «Una squadra con identità, affamata, che vuole batterli e qualificarsi. L’Europa League è fondamentale per noi e quest’anno abbiamo obiettivi importanti, che stiamo vivendo partita per partita».

DYBALA – «Paulo è un campione che può risolvere una partita in qualsiasi momento. È un ragazzo positivo, allegro, che ci ha dato molto dentro e fuori dal campo. Spero che segni una doppietta per il Real».