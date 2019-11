Roma, Spinazzola non convocato per il Borussia: le condizioni del terzino

Roma, Spinazzola non partecipa alla rifinitura pre Europa e non viene convocato. Per il terzino giallorosso un leggero affaticamento muscolare

Alla rifinitura odierna della Roma non ha partecipato Leonardo Spinazzola. Il terzino, per cui per logica si sarebbe profilato già un turno di riposo dopo le fatiche recenti, ha accusato un leggero affaticamento muscolare.

Il giocatore non è stato convocato da Fonseca per la partita di domani sera contro il Borussia Monchengladbach rimane da verificare. Il portoghese potrebbe così rispolverare Alessandro Florenzi dopo qualche panchina.