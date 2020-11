Roma, Spinazzola si allena in gruppo, ancora individuale per Smalling

Chris Smalling continua a non allenarsi in gruppo in vista del match contro il Parma: recuperato Leonardo Spinazzola

La Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista del match di domenica all’Olimpico contro il Parma. Leonardo Spinazzola è tornato ad allenarsi in gruppo, mettendosi alle spalle il problema muscolare che l’aveva costretto a saltare la Nazionale.

Solo per Smalling allenamento individuale. Il difensore ha continuato ad allenarsi a parte a causa dell’intossicazione alimentare e sembra difficile un suo recupero per la sfida contro la squadra di Liverani. Out Dzeko (ancora positivo al coronavirus) così come Pellegrini, Boer, Fazio, Santon e Kumbulla.