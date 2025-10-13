Roma, Svilar: «Gasperini allenatore unico. Sul mio futuro dico che...»

Roma, Svilar si racconta: «Mai pensato di mollare. De Rossi ha mantenuto la parola». Dichiarazioni al miele anche nei confronti del Gasp

Il protagonista del momento in casa Roma è senza dubbio Mile Svilar, portiere che si è conquistato la fiducia di tutti grazie a prestazioni di altissimo livello. Intervistato da La Repubblica, il numero uno giallorosso ha parlato del suo percorso nella Roma, del rapporto con José Mourinho e Daniele De Rossi e del forte legame con la Capitale, dove ormai si sente pienamente a casa.

Svilar ha raccontato i momenti difficili vissuti all’inizio della sua avventura nella Roma, quando non trovava spazio:

«Non ho mai pensato di mollare. È stato complicato non poter esprimere il mio valore, ma ho continuato a lavorare su fisico e testa. Sapevo che la mia occasione sarebbe arrivata».

All’inizio, infatti, il portiere belga era stato ingaggiato come secondo di Rui Patricio. Con Mourinho le gerarchie erano chiare e lo spazio ridotto:

«Quando sono arrivato alla Roma, sapevo che sarei stato il secondo. Rivivere una situazione del genere è stato duro, ma ho accettato la scelta con professionalità».

Il cambio di rotta è arrivato con Daniele De Rossi, che ha creduto in lui fin dal primo giorno:

«Dopo la mia prima partita con Mourinho, De Rossi al suo debutto rimise Rui titolare. Ma mi chiamò poco prima del match e mi disse: ‘Arriverà presto il tuo momento’. Non pensavo sarebbe successo davvero così presto, ma ha mantenuto la parola».

Da quel momento, Svilar non ha più lasciato i pali della Roma. È diventato uno dei portieri meno battuti d’Europa e punto fermo della squadra di De Rossi:

«Non mi piace pensare alle statistiche. Parlano di me come del migliore della Serie A, ma non ci penso. Queste etichette rischiano di farti perdere concentrazione». Un passaggio anche su Gasperini: «Legge le partite come pochi».

Sul rapporto con la Roma e il recente rinnovo, Svilar è stato chiaro:

«Durante le trattative ci sono momenti difficili, ma non ho mai pensato di lasciare la Roma. Qui mi sento a casa, l’affetto dei tifosi è una spinta enorme».

A 26 anni, Svilar si gode il suo momento d'oro, con l'Olimpico che gli ha già dedicato un coro speciale. Il portiere della Roma rappresenta oggi uno dei simboli del nuovo corso giallorosso: determinazione, talento e identità. La sua crescita è lo specchio di una Roma che guarda al futuro con fiducia e ambizione, sotto la guida di Gasperini e con un nuovo leader tra i pali.