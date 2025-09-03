Roma, tentato furto nella villa di Wesley a Casal Palocco: vigilante sventa il colpo. Le ultimissime notizie

Momenti di alta tensione martedì sera a Casal Palocco, elegante quartiere residenziale della Capitale, dove è stato sventato un tentativo di furto nella villa di Wesley, esterno destro brasiliano dell’AS Roma e nazionale verdeoro, attualmente impegnato in Sud America con la Seleção per le qualificazioni ai Mondiali.

L’irruzione dei ladri

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, intorno alle 19:30 un gruppo di malviventi, composto probabilmente da tre persone, avrebbe fatto irruzione nella proprietà del calciatore approfittando della sua assenza. I ladri sarebbero entrati dal giardino, puntando direttamente al box auto dove era parcheggiata anche un’Audi di proprietà del giocatore.

L’intervento decisivo del vigilante

I movimenti sospetti non sono sfuggiti al vigilante privato in servizio nella zona. L’uomo, notando l’attività anomala, è intervenuto prontamente sorprendendo i malintenzionati e costringendoli alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni, il vigilante si sarebbe fisicamente frapposto tra i ladri e l’auto, impedendo loro di portare a termine il colpo. La sua prontezza ha evitato non solo il furto, ma anche possibili danni più gravi all’abitazione.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della villa e dell’intero quartiere, nella speranza di identificare i responsabili. Al momento non è chiaro se la banda avesse pianificato l’azione studiando i movimenti della famiglia di Wesley o se si sia trattato di un blitz improvvisato.

Sicurezza nelle aree residenziali

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone residenziali di Roma, spesso prese di mira da bande specializzate in furti in abitazione. La vicenda mette in evidenza l’importanza della vigilanza privata e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire reati di questo tipo.

Grazie al coraggio e alla rapidità di intervento del vigilante, il tentativo di furto è stato sventato, lasciando però aperti interrogativi sulle modalità operative della banda e sulla necessità di rafforzare ulteriormente i sistemi di sicurezza nelle abitazioni di personaggi noti.