Roma, Tiago Pinto: «Pellegrini leader anche senza fascia. Sugli obiettivi...»

Tiago Pinto ha parlato nel pre partita della sfida tra la Roma e l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

PELLEGRINI – «Non parlo di rinnovi, ho già detto tutto e non bisogna aggiungere altro. Lorenzo è un grande calciatore, ha 25 anni ed è normale che possa migliorare con il passare del tempo. In quanto alla fascia lui è un leader a prescindere, non cambia nulla. Siamo felici per come sta giocando».

OBIETTIVI – «Capisco che per i giornalisti è un tema importante, ma noi non pensiamo a maggio e pensiamo gara per gara. Lo pensiamo davvero. Mourinho è arrivato tre mesi fa, il percorso con lui ha bisogno di tempo. Ogni gara dobbiamo migliorare e imparare e se facciamo così gli obiettivi verranno raggiunti».