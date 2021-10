Roma, Tiago Pinto: «Pellegrini pilastro del club. Giornata significativa»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha mostrato tutta la propria soddisfazione per il rinnovo di Pellegrini

Intervistato dai canali ufficiali della Roma, Tiago Pinto ha espresso la propria soddisfazione per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini:

«Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lorenzo: per questo motivo ritengo la giornata di oggi davvero molto significativa. Lorenzo incarna alla perfezione le caratteristiche principali del progetto sportivo della società: non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche ma anche perché, da romano e romanista, cresciuto nel nostro settore giovanile, ha un legame identitario con il Club che lo rende un pilastro della Roma. Non può esistere un progetto sportivo senza una forte identità».