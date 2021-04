Roma, Tiago Pinto: «Vogliamo fare la storia. Fonseca? Grande lavoro»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Manchester United

MANCHESTER UNITED – «Per noi è una partita importante, ma anche per il calcio italiano. Sarà difficile, ma siamo qui per fare un buon risultato. Ricordiamo che ci sarà anche un ritorno, siamo concentrati per ottenere un buon risultato e fare la storia».

FONSECA – «Paulo è stato sempre un grande professionista anche quando non ero a Roma. Ha fatto un grande lavoro, tutti noi capiamo che oggi non si deve parlare del futuro ma si deve pensare alla partita, Fonseca è un leader ed è il primo a fare questo».